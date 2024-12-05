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5 декабря, 09:15

Звезда «Универа» Гаврилов назвал условия баскетболистки Кейру перед свадьбой

Алексей Гаврилов и Катерина Кейру. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / keyru_katerina

Алексей Гаврилов и Катерина Кейру. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / keyru_katerina

Алексей Гаврилов, известный по роли в сериале «Универ», спустя полгода после свадьбы с баскетболисткой Катериной Кейру, поделился подробностями их отношений. В интервью для Пятого канала актёр рассказал, что для согласия на брак Кейру поставила два условия.

Актёр Гаврилов рассказал об условиях свадьбы с Кейру.

Первым стало требование не совмещать день свадьбы с днём рождения Гаврилова. Спортсменка считает, что такие события требуют отдельного внимания и празднования. Вторым условием было участие Гаврилова в момент рождения их будущего ребёнка. Для актёра это стало неожиданностью, но после размышлений он согласился поддержать супругу в столь важный момент.

«Катерина настаивала, и я, после некоторых раздумий, решил быть рядом. У нас целая команда по подготовке, все предупреждены, и мы посещаем курсы», — поделился Гаврилов на премьере фильма «Моё собачье дело».

Для Кейру это будет второй ребёнок. У неё уже есть сын Теодор от предыдущего брака с футболистом Иваном Новосельцевым. Для Гаврилова будущий малыш станет третьим: у него есть сыновья от предыдущих браков с Мариной Мельниковой и Мари Кирти.

О беременности пара объявила через два месяца после свадьбы. Интересно, что в день бракосочетания никто не заметил изменений в фигуре Кейру — она выбрала белое платье с завышенной талией, а позже сменила его на длинное молочное платье с фатой.

Свадебное торжество прошло в уютной атмосфере отеля в кругу близких и друзей. Среди гостей были замечены такие известные личности, как Ольга Смирнова, Адель Бикулова, Лариса Баранова и другие.

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Ранее сообщалось, что звезда «Универа» Андрей Гайдулян расстался с женой. Пара разъехалась ещё прошлым летом, но официально развод пока не оформлен. Источник рассказал, что Гайдулян и Велескевич сохранили хорошие отношения, несмотря на расставание. Они вместе снимались в новом сезоне сериала «СашаТаня» и выпустили совместный спектакль. На съёмочной площадке их поведение не вызывало подозрений.

Валентина Раппопорт
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