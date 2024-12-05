Ирландец может сесть в тюрьму на несколько лет в Дубае из-за эмодзи

Ирландский турист Стюарт Куини может оказаться в тюрьме на несколько лет за отправку эмодзи своему знакомому в Дубае, сообщает Daily Mail. Инцидент произошёл в ОАЭ, когда мужчина оказался втянут в неожиданный конфликт с владельцем квартиры, которую он снимал в качестве жилья.

Стюарт приехал в Дубай навестить своего друга и, как это часто бывает, столкнулся с непредвиденными обстоятельствами. Во время проживания в съёмной квартире у него пропали личные вещи. Оказалось, их забрал арендодатель, полагая, что это чужое имущество, оставшееся без присмотра.

После этого Стюарт решил отправить владельцу квартиры саркастичное сообщение с обвинением в краже и требованием вернуть вещи. В текст он добавил эмодзи: изображение ниндзя и капли крови.

В сообщении ирландец пояснил, что для него важны не сами вещи, а память о тех, кто их подарил. «На самом деле, меня не волнует одежда. Это просто вещи, которые принадлежали моей бабушке и были подарком от друга, который очень важен для меня», — рассказал Стюарт в интервью.

Ситуация приобрела неожиданный, когда мужчину задержали местные полицейские. Его доставили в участок и запретили покидать страну. Причиной стали эмодзи, которые были восприняты как угроза.

Адвокаты Стюарта объяснили, что местные законы запрещают любые формы агрессивной или угрожающей переписки, независимо от контекста или намерений отправителя. «Стюарту сообщили, что ему грозит несколько лет лишения свободы по обвинению в нарушении закона, который регулирует использование оскорбительных или угрожающих сообщений», — пояснили представители защиты.

Неудачный инцидент привёл к тому, что мать Стюарта обратилась к обвинителю с просьбой отозвать заявление. Однако её запрос был отклонён, и дело продолжает рассматриваться. Если суд примет сторону обвинения, ирландец может попасть в тюрьму, так как в ОАЭ строго относятся к безопасности и порядку.