Ужесточение контроля за рыбной продукцией в России: новые меры против паразитов

В России готовятся к ужесточению контроля за оборотом рыбной продукции в связи с частыми случаями обнаружения паразитов. Министерство сельского хозяйства разработало поправки в техрегламент Евразийского экономического союза, которые запрещают продажу продукции с видимыми паразитами, даже если они неживые. Газета «Известия» пишет, что этот шаг направлен на обеспечение безопасности потребителей и улучшение качества рыбной продукции.

Согласно новым правилам, вся рыбная продукция, как переработанная, так и нет, должна будет проходить обязательное исследование на наличие живых паразитов и их личинок до и после переработки. В случае обнаружения опасных паразитов рыбу нужно заморозить до температуры не выше –20 °C на срок не менее 24 часов или не выше –35 °C на срок не менее 15 часов, что гарантирует её безопасность для здоровья человека.

Минсельхоз подчёркивает, что замороженная продукция не представляет опасности, однако наличие мёртвых паразитов, видимых невооружённым глазом, будет ограничивать возможность её реализации. Это изменение, по мнению экспертов, может привести к удорожанию рыбной продукции на 7–8% из-за увеличения регуляторной и финансовой нагрузки на производителей.

Общественные организации поддерживают инициативу, указывая на необходимость усиленного контроля в связи с участившимися случаями обнаружения паразитов в рыбных консервах. Они считают, что потребители не должны сталкиваться с потенциально вредоносными организмами в продуктах питания.

Представители бизнеса выражают опасения, что такие меры могут привести к избыточным расходам, что отразится на конечной цене продукта. Они предлагают ограничить проверки на этапе первичного ввода продукции в оборот, а не на всех стадиях производства.

Несмотря на разногласия, работа над компромиссной редакцией техрегламента продолжается. Минэкономразвития уже подготовило заключение, и в настоящее время замечания прорабатывают совместно с Россельхознадзором и Росрыболовством. Цель — найти баланс между безопасностью потребителей и интересами бизнеса, чтобы избежать избыточного роста цен на рыбную продукцию.