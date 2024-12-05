Суд отправил под стражу массажиста московского салона за надругательство над клиенткой

Массажиста столичного салона отправили в СИЗО до 2 февраля, он обвиняется по статье о насильственных действиях сексуального характера (132 УК РФ) в отношении клиентки. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы, такое решение принял Хорошёвский районный суд столицы.

«Постановлением Хорошёвского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пулодзоды Завкибека Точидина», — говорится в сообщении.

Обвиняемый арестован на 1 месяц и 30 суток, то есть до 2 февраля.