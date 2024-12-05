Национальная хоккейная лига (НХЛ), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) должны выплатить Украине миллиарды долларов за «пропаганду» в пользу России. С таким заявлением выступил олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек, который известен своими русофобскими заявления в последнее время.

Ранее Life.ru писал, что Доминик Гашек опять решил воевать с НХЛ, чтобы добиться запрета российских спортсменов. У себя в социальных сетях он заявил, что хоккеисты из РФ являются рекламой специальной военной операции (СВО), поэтому лига виновата в потерях ВСУ на фронте.