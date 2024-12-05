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5 декабря, 09:47

Гашек заявил, что НХЛ и ATP обязаны заплатить Украине сотни миллиардов долларов

Доминик Гашек. Обложка © Getty Image / Bruce Bennett

Доминик Гашек. Обложка © Getty Image / Bruce Bennett

Национальная хоккейная лига (НХЛ), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) должны выплатить Украине миллиарды долларов за «пропаганду» в пользу России. С таким заявлением выступил олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек, который известен своими русофобскими заявления в последнее время.

Он уверен, что организации должны понести наказание.

«Поэтому эти лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов», — заключил он.

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Ранее Life.ru писал, что Доминик Гашек опять решил воевать с НХЛ, чтобы добиться запрета российских спортсменов. У себя в социальных сетях он заявил, что хоккеисты из РФ являются рекламой специальной военной операции (СВО), поэтому лига виновата в потерях ВСУ на фронте.

Николай Рюмин
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