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5 декабря, 10:25

Родителям объяснили, как распознать, что у ребёнка есть проблемы с общением

Психолог Алексеева: Проблемы с общением у ребёнка можно определить с 3,5 лет

Чтобы понять, есть ли у вашего ребёнка проблемы с общением, в первую очередь необходимо понаблюдать за его поведением на детской площадке, рассказала психолог Маргарита Алексеева. По её словам, настороженность должна возникнуть, если малыш в возрасте от 3,5 лет не пытается наладить контакт со сверстниками.

«На что ещё можно обратить внимание? Если ребёнок ходит в детский сад и после него никаких историй вам не рассказывает», — добавила эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Алексеева напомнила, что конфликты со советниками при общении — это нормальное поведение ребёнка. Малыш сам не может придумать стратегию поведения, поэтому берёт её извне. Родители должны разобраться, почему ребёнок дерётся или отбирает игрушки, а не ругать его, заключила психолог.

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Ранее родителей научили правильно говорить детям слово «нет». Психолог рекомендовала отказывать наследникам спокойно и уверенно. В то же время она призвала взрослых подкреплять свои решения аргументами.

Обложка ©

Freepik / pvproductions

Борис Эльфанд
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