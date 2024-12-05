Родителям объяснили, как распознать, что у ребёнка есть проблемы с общением

Чтобы понять, есть ли у вашего ребёнка проблемы с общением, в первую очередь необходимо понаблюдать за его поведением на детской площадке, рассказала психолог Маргарита Алексеева. По её словам, настороженность должна возникнуть, если малыш в возрасте от 3,5 лет не пытается наладить контакт со сверстниками.

«На что ещё можно обратить внимание? Если ребёнок ходит в детский сад и после него никаких историй вам не рассказывает», — добавила эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Алексеева напомнила, что конфликты со советниками при общении — это нормальное поведение ребёнка. Малыш сам не может придумать стратегию поведения, поэтому берёт её извне. Родители должны разобраться, почему ребёнок дерётся или отбирает игрушки, а не ругать его, заключила психолог.