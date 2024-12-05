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5 декабря, 09:02

Спокойно и уверенно: Родителей научили правильно говорить детям слово «нет»

Психолог Смирнова: Говорить ребёнку «нет» нужно спокойно и уверенно

Далеко не все родители могут правильно отказать своему ребёнку. У большинства взрослых не возникает сомнений, когда малыш пытается навредить себе, зато в вопросах воспитательного характера сказать «нет» становится проблематично. Если коротко, говорить это слово нужно спокойно и уверенно, подчеркнула детский и семейный психолог Светлана Смирнова.

Сомнения родителей о правильности отказов возникают по разным причинам: кто-то боится травмировать наследника, кто-то хочет, чтобы он научился отстаивать свою точку зрения, кто-то переживает, чтобы ребёнок не стал избалованным, а кому-то страшно выглядеть злодеем.

«Родитель, стремящийся всегда оставаться хорошим в глазах ребёнка, сам начинает вести себя как ребёнок», — уверена собеседница РИА «ФедералПресс».

Поэтому «нет» нужно говорить аргументированно, независимо от возраста ребёнка. До четырёх лет ответ должен быть коротким. Однако с возрастом наследника необходимо расширять аргументацию. Родители должны объяснять детям, что проявляют заботу, но при этом важно учитывать их мнение, отметила эксперт.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Борис Эльфанд
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