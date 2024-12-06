«Это только на оливье!» Читатели Life.ru рассказали, хватит ли им 9,1 тыс. рублей на новогодний стол

В преддверии Нового года эксперты подсчитали все траты и выяснили, что праздничный стол из курицы, картошки, мясной, сырной и овощной нарезок, салатов и солений обойдётся россиянам в 9,1 тысячи рублей. Большинство читателей Life.ru отметили, что на такую сумму невозможно накрыть нормальный праздничный стол. Подобного бюджета, по мнению россиян, хватит только на салаты и фрукты.

Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru

Нашлись и такие, кто в последний день в году намерены шиковать по полной. Они хотят видеть на столе редкие яства или вовсе собираются пойти в ресторан.

Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru

Впрочем, некоторые подписчики Life.ru считают бюджет размером 9,1 тысячи приемлемым. Люди стараются экономить на праздничном столе, при чём самыми разными способами — кто-то ложиться спать пораньше, другие разделяют траты с близкими.

Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru