«Это только на оливье!» Читатели Life.ru рассказали, хватит ли им 9,1 тыс. рублей на новогодний стол
Опрос Life.ru: Россияне не уложатся в бюджет 9,1 тыс. руб. на новогодний стол
В преддверии Нового года эксперты подсчитали все траты и выяснили, что праздничный стол из курицы, картошки, мясной, сырной и овощной нарезок, салатов и солений обойдётся россиянам в 9,1 тысячи рублей. Большинство читателей Life.ru отметили, что на такую сумму невозможно накрыть нормальный праздничный стол. Подобного бюджета, по мнению россиян, хватит только на салаты и фрукты.
Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru
Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru
Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru
Нашлись и такие, кто в последний день в году намерены шиковать по полной. Они хотят видеть на столе редкие яства или вовсе собираются пойти в ресторан.
Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru
Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru
Впрочем, некоторые подписчики Life.ru считают бюджет размером 9,1 тысячи приемлемым. Люди стараются экономить на праздничном столе, при чём самыми разными способами — кто-то ложиться спать пораньше, другие разделяют траты с близкими.
Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru
Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru
Читатели Life.ru прокомментировали бюджет новогоднего стола. Фото © Life.ru
Напомним, что по мнению экспертов новогодний стол для семьи из четырёх человек можно собрать за 9,1 тысячи рублей. Он будет состоять из двух килограммов курицы, полкило картофеля, чеснока, мясной, сырной и овощной нарезок, салатов «Оливье» и «Селёдка под шубой», бутербродов с икрой и шпротами, солений. Также в меню попали фрукты, торт, шампанское, вино, коньяк, минералка, сок и чай. В прошлом году аналогичный стол мог обойтись россиянам в 8 тысяч рублей.
Shutterstock / FOTODOM / La Famiglia