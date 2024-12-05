Три летевших из РФ в Узбекистан лайнера сели в других аэропортах из-за тумана

Три пассажирских самолёта, следовавших из России в Узбекистан, были вынуждены сменить курс из-за тумана и совершить посадку в альтернативных аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе аэропортов Узбекистана.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман) в международном аэропорту «Навои» экипаж рейса HY9618 авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту Москва – Навои принял решение следовать на запасной аэродром в Самарканд», — говорится в сообщении.

Также 4 декабря лайнер Uzbekistan Airways летел из Санкт-Петербурга в Термез, когда ушёл на запасной аэродром из-за плохой погоды. Воздушное судно село в Самарканде. В тот же день аналогичная ситуация произошла с самолётом, который следовал из Уфы в Наманган. Экипажу пришлось посадить борт в Ташкенте.