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5 декабря, 10:19

Три летевших из РФ в Узбекистан лайнера сели в других аэропортах из-за тумана

Три пассажирских самолёта, следовавших из России в Узбекистан, были вынуждены сменить курс из-за тумана и совершить посадку в альтернативных аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе аэропортов Узбекистана.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман) в международном аэропорту «Навои» экипаж рейса HY9618 авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту Москва – Навои принял решение следовать на запасной аэродром в Самарканд», — говорится в сообщении.

Также 4 декабря лайнер Uzbekistan Airways летел из Санкт-Петербурга в Термез, когда ушёл на запасной аэродром из-за плохой погоды. Воздушное судно село в Самарканде. В тот же день аналогичная ситуация произошла с самолётом, который следовал из Уфы в Наманган. Экипажу пришлось посадить борт в Ташкенте.

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Ранее Life.ru писал, что в летевшем из Иркутска в Пекин самолёте сработал сигнал о разгерметизации салона. Командир воздушного судна принял решение о снижении.

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ТАСС / picture alliance / Markus Mainka

Алена Пенчугина
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