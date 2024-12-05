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5 декабря, 09:38

Юморист Грушевский раскрыл, почему не общается с уехавшими из России артистами

Михаил Грушевский высказал своё мнение о знаменитостях, которые уехали из России, и о патриотизме тех, кто остался. Фото © Telegram / mikhailgrushevsky

Михаил Грушевский высказал своё мнение о знаменитостях, которые уехали из России, и о патриотизме тех, кто остался. Фото © Telegram / mikhailgrushevsky

Российский юморист Михаил Грушевский, известный по программе «Аншлаг», высказался относительно текущей ситуации с уехавшими из России артистами и теми, кто остался работать на родине. Его комментарии касались роли и значения артистов, покинувших страну, а также вклада тех, кто продолжает свою деятельность в России.

«Я всегда за наших! Так и сейчас, для меня есть только моя страна и те люди, которые служат своей стране. А тех, кто уехал, проклинать я, конечно, не буду. Но и общаться с ними не вижу смысла», — отметил Грушевский в беседе с kp.ru.

По словам Грушевского, среди известных юмористов лишь незначительное число решились на эмиграцию. Он подчеркнул, что в процентном соотношении это является небольшим количеством, и назвал их «жалким меньшинством». В то время как многие из уехавших считают себя важной частью культурного наследия нации, Грушевский отмечает, что жизнь в России после их отъезда не остановилась. В стране продолжают жить и творить патриотически настроенные деятели культуры, которые также вносят значительный вклад в развитие родины.

Грушевский признал, что среди уехавших есть творчески одарённые люди, которые в своё время развивали культуру и эстраду. Однако он утверждает, что их отсутствие не приостановило творческую жизнь в России. В стране остаются и продолжают работать не менее талантливые и преданные своему делу артисты, которые называют себя патриотами и живут на родине.

Говоря про тех, кто покинул страну, Грушевский заявил, что не видит смысла проклинать их, но и не собирается поддерживать с ними общение. Он высказал мнение, что многие из них позволяют себе критиковать Россию, и для него это их трагический выбор. Он не претендует на роль судьи или прокурора, но выражает свои личные умозаключения о том, что некоторые их действия могут быть продиктованы спонсорскими и профессиональными обязательствами.

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А ранее актёр Иван Охлобыстин заявил, что уехавшие из России артисты не имели права покидать «боевой пост». Артист назвал таких людей не очень приличными.

Валентина Раппопорт
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