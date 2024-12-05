Москвичам объяснили, как получить льготы на оплату ЖКУ

Более 60 категорий москвичей могут оформить скидку или компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Например, на льготы и субсидии могут претендовать ветераны труда, инвалиды, многодетные семьи. О процессе оформления рассказал официальный портал мэра и правительства Москвы.

В основном льготы предоставляются в виде скидок. Однако жители Троицкого и Новомосковского административных округов получают компенсационные выплаты. Это значит, что горожане сначала оплачивают счета полностью, а после сумма возвращается на их расчётный счёт.

Ветеранам боевых действий и ветеранам труда льготы предоставляют бессрочно. Длительность действия скидки или компенсации для инвалидов рассчитывают из срока подтверждающих документов. Многодетные семьи же могут получать поддержку, пока младшему ребёнку не исполнится 16 лет.

Кстати, получить помощь могут не только льготные категории. Компенсацию можно запросить, если семья тратит на коммуналку более 10% общего дохода. Эта субсидия доступна собственникам жилья, нанимателям по договорам соцнайма и коммерческого найма, а также членам жилищных кооперативов.

Есть несколько способов подать заявление на льготу. Они зависят от нескольких условий. Один из вариантов — портал mos.ru. Однако он подойдёт лишь тем, кому начисления за ЖКУ делают центры «Мои документы». «Если квитанции формирует управляющая или ресурсоснабжающая организация, документы, подтверждающие право на льготу, необходимо предоставить им», — отмечают в правительстве Москвы.

От жителей Троицкого и Новомосковского административных округов заявки принимают территориальные подразделения Городского центра жилищных субсидий. Помочь оформить заявление могут в центрах московского долголетия. Кроме того, приём обращений от москвичей ведут в центрах «Мои документы».