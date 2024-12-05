Кулинарный рекорд: В Ташкенте приготовят порцию оливье весом в три тонны

В столице Узбекистана, Ташкенте, в преддверии Нового года планируется установить новый кулинарный рекорд — приготовить салат оливье весом в три тонны. «Афиша.uz» анонсировали, что грандиозное событие состоится 24 декабря в парке Tashkent City, где более 30 человек, включая профессиональных поваров и организаторов, объединят усилия для создания этого гигантского блюда.

Процесс приготовления требует тщательной подготовки и координации. Участники будут шинковать и смешивать огромное количество ингредиентов, чтобы достичь поставленной цели. Организаторы уверены, что событие привлечёт множество посетителей, однако они надеются, что это не приведёт к возникновению «мега-очереди» за порцией оливье. Это мероприятие станет не только попыткой установить рекорд, но и возможностью для всех участников и зрителей насладиться атмосферой праздника и почувствовать себя частью большого события.

Пока остаётся только гадать, как пройдёт «оливье-апокалипсис» в Ташкенте, но одно можно сказать точно: это событие обещает стать ярким и запоминающимся моментом в предновогодней жизни города.

До этого в Новосибирске 24 декабря 2022 года был установлен мировой рекорд по приготовлению знаменитого салата оливье. В грандиозном кулинарном событии приняли участие 85 поваров, которые совместными усилиями создали 4154 килограмма этого популярного блюда.