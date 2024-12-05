В Киевской области повреждена линия электропередачи после работы ПВО

В Киевской области после плотной работы систем противовоздушной обороны (ПВО) оказалась повреждена линия электроснабжения. Об этом доложил глава местной военной администрации региона Руслан Кравченко.

«В области работали силы ПВО. <...> Повреждена линия электропередачи», — написал он в телеграм-канале.

Известно, что ночью на 5 декабря воздушная тревога в Киевской области звучала более шести часов.