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5 декабря, 11:42

На Западе заявили, что Россия переживёт ЕС и НАТО

Журналист Боуз: Независимая Россия переживёт НАТО и Евросоюз

Россия переживёт НАТО и Европейский Союз. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.

«Суверенная, независимая и возрождающаяся Россия переживёт их обоих», — написал обозреватель в соцсети X (ранее Twitter).

Он добавил, что Украине не станет членом Североатлантического альянса или Евросоюза. Также журналист полагает, что БРИКС в будущем станет неприкасаемой организацией для США.

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Попытки властей Украины добиться продвижения в вопросе вступления в НАТО встречают противодействие со стороны команды избранного президента США Дональда Трампа. Соратники республиканца не высказали заинтересованности видеть Незалежную в Североатлантическом альянсе в ходе недавней встречи с посланниками Владимира Зеленского в Соединённых Штатах. По-видимому, делегация во главе с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком уедет в Киев несолоно хлебавши.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Никита Никонов
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