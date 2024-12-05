На Западе заявили, что Россия переживёт ЕС и НАТО
Журналист Боуз: Независимая Россия переживёт НАТО и Евросоюз
Россия переживёт НАТО и Европейский Союз. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.
«Суверенная, независимая и возрождающаяся Россия переживёт их обоих», — написал обозреватель в соцсети X (ранее Twitter).
Он добавил, что Украине не станет членом Североатлантического альянса или Евросоюза. Также журналист полагает, что БРИКС в будущем станет неприкасаемой организацией для США.
Попытки властей Украины добиться продвижения в вопросе вступления в НАТО встречают противодействие со стороны команды избранного президента США Дональда Трампа. Соратники республиканца не высказали заинтересованности видеть Незалежную в Североатлантическом альянсе в ходе недавней встречи с посланниками Владимира Зеленского в Соединённых Штатах. По-видимому, делегация во главе с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком уедет в Киев несолоно хлебавши.
Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys