Россия переживёт НАТО и Европейский Союз. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.

«Суверенная, независимая и возрождающаяся Россия переживёт их обоих», — написал обозреватель в соцсети X (ранее Twitter).

Он добавил, что Украине не станет членом Североатлантического альянса или Евросоюза. Также журналист полагает, что БРИКС в будущем станет неприкасаемой организацией для США.