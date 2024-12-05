Ел объедки и выл на луну: Воспитанный собакой мальчик-маугли получил два образования

Он питался объедками вместо каши, ходил на четвереньках и не мылся. Вместо душа его до шести лет вылизывала собака, заменившая родную мать. Как сложилась судьба знаменитого мальчика-маугли из подмосковного Подольска, узнали журналисты kp.ru.

Сегодня в 25-летнем Викторе Козловцеве трудно узнать того самого малыша, который вслед за собакой выбежал к представителям органов опеки, выломавшим дверь в квартиру его матери. Грязного, лохматого «щеночка» обнаружили в 2005 году, когда тревогу забила медсестра из поликлиники. Она случайно увидела, что карта малыша долго не обновлялась.

Выяснилось, что мать Вити выпивала. В том же подъезде жил его отец, который хоть и платил алименты, но сына не навещал. Алкоголичка заперла малыша в одной комнате с собакой и даже додумалась занавесить окна, чтобы никто не видел всего этого ужаса.

«Периодически приходила с миской еды. Одной на двоих. Мальчика не мыли, собака его вылизывала. Его не выводили на улицу, да что там, даже не одевали. Он был совсем голенький», — рассказала приёмная мать мальчика Лилит Горелова.

Она забрала малыша с диагностированным синдромом Маугли к себе. Витя в шесть лет выглядел как трёхлетка, не умел говорить, ходить, пользоваться столовыми приборами и даже выл на луну по ночам. Слова он выучил, смотря телевизор. В настоящее время он живёт в реабилитационном центре, которую открыла семья Гореловых.

Витя (слева) с приёмными родителями — Александром и Лилит Гореловыми. Фото © kp.ru / Оксана Зуйко

Сегодня подольский маугли разговаривает короткими фразами, по уровню развития он похож на 10-летнего ребёнка. При этом Витя успел получить два образования: он ходил в церковную школу, а также отучился на портного и садовника в специализированном колледже.