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5 декабря, 11:07

В Польше загорелся морской порт, через который везли оружие на Украину

Польский порт Гдыня. Обложка © Wikipedia

Польский порт Гдыня. Обложка © Wikipedia

В польском морском порту Гдыня произошло возгорание, пишут местные СМИ. Известно, что ранее этот объект инфраструктуры использовался для доставки военных грузов на территорию Украины.

Возгорание в порту Гдыни произошло накануне, 4 декабря, и привело к остановке работы объекта. Огонь вспыхнул на территории терминала HES Gdynia Bulk Terminal.

Телеграм-канал «Два майора» отмечает, что в 2022-м через Гдыню проходили грузы из Испании. Спустя год сотрудники порта получили отравление неизвестным веществом. В ходе расследования выяснилось, что это произошло при разгрузке контейнеров с армейской маркировкой.

В Британии загорелся объект BAE Systems по производству ядерных подводных лодок
В Британии загорелся объект BAE Systems по производству ядерных подводных лодок

Ранее Life.ru писал, что в Германии прогремел взрыв на предприятии, где производят ПВО для Киева. Инцидент произошёл в Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия). По информации немецких СМИ, два человека получили ранения.

Мария Любицкая
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