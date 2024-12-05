В Польше загорелся морской порт, через который везли оружие на Украину

В польском морском порту Гдыня произошло возгорание, пишут местные СМИ. Известно, что ранее этот объект инфраструктуры использовался для доставки военных грузов на территорию Украины.

Возгорание в порту Гдыни произошло накануне, 4 декабря, и привело к остановке работы объекта. Огонь вспыхнул на территории терминала HES Gdynia Bulk Terminal.

Телеграм-канал «Два майора» отмечает, что в 2022-м через Гдыню проходили грузы из Испании. Спустя год сотрудники порта получили отравление неизвестным веществом. В ходе расследования выяснилось, что это произошло при разгрузке контейнеров с армейской маркировкой.