WTA заставила украинскую теннисистку сменить форму из-за рекламы в поддержку ВСУ

Женская теннисная ассоциация (WTA) заставила украинскую теннисистку Александру Олейникову сменить игровую форму из-за рекламы в поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ). На футболке спортсменки был написан адрес сайта для сбора средств на закупку дронов.

«Никаких обоснованных причин для такого решения нет, так как наш проект не является политическим», — утверждает Олейникова.

Свою позицию теннисистка объяснила тем, беспилотники, несмотря на их военное применение, не являются оружием. А сайт является её личной собственностью, сама же организация якобы благотворительная.

Олейникову попросили сменить форму на турнире серии WTA 125 в бразильском Флорианополисе после поединка с российской теннисисткой Алевтиной Ибрагимовой, который завершился с результатом 6:4, 6:0 в пользу украинской спортсменки. Однако в следующем круге она проиграла Майе Хвалинской из Польши. Олейниковой 23 года, она занимает 297-е место в рейтинге WTA.