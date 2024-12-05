В Кремле не стали комментировать критику Кадырова в адрес глав СК и МВД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова в отношении руководителей Следственного комитета (СК) и МВД Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева. По его мнению, если кто-то посчитает необходимым, то соответствующие оценки будут даны.

«Я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если [СК и МВД] посчитают необходимым давать оценки, они дадут оценку. Здесь я не хотел бы ничего комментировать», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Напомним, накануне Рамзан Кадыров провёл прямую линию с жителями Чечни, на которой присутствовали 12 пленных ВСУшников. Во время общения он предложил одному из них «умереть героем на войне», однако тот отказался от такого предложения. Кроме того, Кадыров также раскритиковал руководителей МВД и СК в связи с делом чеченского 14-летнего подростка Муслима Мурдиева. Юношу обвиняют в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия из-за драки в парке «Ходынское поле» в Москве. Суд назначен на 18 декабря.