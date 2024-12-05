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5 декабря, 11:17

Московское «Динамо» импортозаместило форму прямо во время сезона

Московское «Динамо» будет играть в форме от BOSCO вместо Puma

Администрация футбольного клуба «Динамо» провела импортозамещение формы команды прямо посреди сезона. Бело-голубые заменили итальянское ателье на российского производителя. Новую форму на поле можно будет увидеть уже в ближайшие выходные.

Гостевая форма «Динамо». Фото © SHOT

Гостевая форма «Динамо». Фото © SHOT

По данным SHOT, отныне «Динамо» выходить на матч в майках и шортах от российской фирмы BOSCO, хотя прежде поставщиком выступала немецкая Puma. Комплекты для домашних матчей исполнили в белом цвете, а для гостевых — в синих. Уже 8 декабря футболисты выйдут на поле в новых нарядах против ФК «Химки».

Домашняя форма «Динамо». Фото © SHOT

Домашняя форма «Динамо». Фото © SHOT

Подопечные чешского тренера Марцела Лички идут на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 32 очками после 17 игр. От лидирующего «Зенита» «Динамо» отстаёт на семь очков, от идущего четвёртым «Локомотива» — на два. При этом клуб опережает ЦСКА, который находится на шестом месте, на четыре очка. Именно с армейцами «Динамо» сыграет в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России 12 марта.

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Ранее нападающему столичного «Динамо» Константину Тюкавину вручили премию «Джентльмен года-2024». Это признание выдающихся представителей российского футбола присуждается уже три десятилетия. Приз, названный в честь легендарного Фёдора Черенкова, форварду вручил глава Министерства спорта России Михаил Дегтярёв.

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ТАСС / Константинов Максим

Николай Рюмин
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