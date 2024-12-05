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5 декабря, 15:54

Политолог рассказал, уйдёт ли Макрон в отставку вслед за правительством

Политолог Еловский: Макрон вряд ли уйдёт в отставку вслед за правительством

Несмотря на то, что парламент Франции принял вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, лидер страны Эмманюэль Макрон вряд ли уйдёт в отставку. Политолог Дмитрий Еловский в беседе с Life.ru поделился причинами, которые помешают президенту Франции сложить полномочия.

По словам эксперта, во Франции сильная президентская республика. Парламент может сколько угодно отправлять в отставку правительство за правительством, но президента выбирают на прямых выборах, и он обладает очень широкими полномочиями в самых разных сферах. Поэтому парламент очень ограничен в возможностях давить на главу государства.

«Макрон — один из ставленников мировых левых глобалистов. Они будут держать его до последнего, чтобы не дать ни единого шанса французским правым консерваторам прийти к власти», — уверен политолог.

По словам Еловского, после потери левыми глобалистами влияния в США в результате победы Дональда Трампа на выборах они будут «грызть землю зубами», чтобы не сдать одну из самых сильных в экономическом и военном плане держав на европейском континенте.

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Напомним, ранее депутаты нижней палаты французского парламента поддержали резолюцию о недоверии правительству премьер-министра Мишеля Барнье. За принятие этого решения проголосовал 331 парламентарий. Прежде правительство уходило в отставку несколько десятилетий назад — в 1962 году. Тогда это был кабмин Жоржа Помпиду.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Ольга Годуненко
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