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5 декабря, 11:31

Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин согласовал предложение МИД РФ и распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ размещён на сайте официального публикования правовых актов.

Президент одобрил внесение со стороны МИД РФ незначительных изменений. Также лидер России отметил целесообразность подписания договора.

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Напомним, ранее Владимир Путин сообщил об изменениях ядерной доктрины, согласно которым Москва сохраняет за собой право дать ответ на критическую угрозу суверенитету России или Белоруссии. Проект новой доктрины предполагает увеличение количества стран и военных альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание.

Николай Рюмин
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