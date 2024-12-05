Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Президент России Владимир Путин согласовал предложение МИД РФ и распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ размещён на сайте официального публикования правовых актов.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил об изменениях ядерной доктрины, согласно которым Москва сохраняет за собой право дать ответ на критическую угрозу суверенитету России или Белоруссии. Проект новой доктрины предполагает увеличение количества стран и военных альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание.