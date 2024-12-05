Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 101 украинский беспилотник над территорией России. Об этом 5 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 101 беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — проинформировали в ведомстве.

Всего с начала СВО ВСУ потеряли 649 самолётов, 283 вертолёта, 37 284 БПЛА, 586 ЗРК, 19 630 танков и других ББМ.

В районах населённых пунктах Ветеринарное и Волчанск подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по позициям украинской теробороны. Группировка войск «Юг» атаковала противника в районах населённых пунктов Курахово, Успеновка, Улаклы, Островское и Константиновка. Общие потери ВСУ за сутки превысили 1,7 тысячи человек.