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5 декабря, 11:48

Более ста дронов ВСУ уничтожила российская ПВО за сутки

Минобороны РФ: ПВО ВС России за сутки сбила 101 дрон

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 101 украинский беспилотник над территорией России. Об этом 5 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 101 беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — проинформировали в ведомстве.

Всего с начала СВО ВСУ потеряли 649 самолётов, 283 вертолёта, 37 284 БПЛА, 586 ЗРК, 19 630 танков и других ББМ.

В районах населённых пунктах Ветеринарное и Волчанск подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по позициям украинской теробороны. Группировка войск «Юг» атаковала противника в районах населённых пунктов Курахово, Успеновка, Улаклы, Островское и Константиновка. Общие потери ВСУ за сутки превысили 1,7 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что 14 БПЛА за эту ночь были сбиты над территорией Брянской области. Также по одному беспилотнику уничтожили в небе над Белгородской и Курской областями.

Российский Ка-52М нанёс точный удар по ВСУ в приграничье Курской области
Российский Ка-52М нанёс точный удар по ВСУ в приграничье Курской области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Полина Никифорова
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