Костин назвал чушью слухи о якобы возможной заморозке вкладов

Распространённые слухи о вероятной заморозке счетов жителей России для сдерживания инфляции являются полной чушью. С таким заявлением выступил глава ВТБ Андрей Костин на полях 17-го Веронского Евразийского экономического форума.

«Я считаю, что это чушь», — ответил банкир на вопрос о возможной заморозке вкладов населения.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о якобы планируемой заморозке вкладов и счетов россиян. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что подобные слухи попросту лишены смысла. Такие сценарии не обсуждаются в профессиональном сообществе.