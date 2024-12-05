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5 декабря, 13:14

Костин назвал чушью слухи о якобы возможной заморозке вкладов

Андрей Костин. Обложка © ТАСС / Сысоев Григорий

Андрей Костин. Обложка © ТАСС / Сысоев Григорий

Распространённые слухи о вероятной заморозке счетов жителей России для сдерживания инфляции являются полной чушью. С таким заявлением выступил глава ВТБ Андрей Костин на полях 17-го Веронского Евразийского экономического форума.

«Я считаю, что это чушь», — ответил банкир на вопрос о возможной заморозке вкладов населения.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о якобы планируемой заморозке вкладов и счетов россиян. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что подобные слухи попросту лишены смысла. Такие сценарии не обсуждаются в профессиональном сообществе.

Набиуллина: Снижение ключевой ставки примут за неспособность обуздать инфляцию
Набиуллина: Снижение ключевой ставки примут за неспособность обуздать инфляцию

А недавно президент РФ Владимир Путин отметил, что в России темпы роста цен остаются на ощутимо высоком уровне, их необходимо сдерживать. Глава государства добавил, что сейчас власти прорабатывают проект возможной оптимизации расходов.

Николай Рюмин
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