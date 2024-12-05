Исследование: Микробы кишечника — ключ к эволюции мозга человека

Новое исследование из журнала Microbial Genomics проливает свет на загадку, почему человеческий мозг достиг таких внушительных размеров. Учёные обнаружили, что микробы в нашем кишечнике играют ключевую роль в обеспечении организма необходимой энергией для роста мозга.

Исследователи провели эксперименты, в которых мышам имплантировали кишечные микробы от различных видов животных: человека, беличьей обезьяны (приматы с большим мозгом) и макаки (примат с меньшим мозгом). Результаты показали, что мыши с микробами от видов с более крупным мозгом демонстрировали повышенную энергоэффективность: они больше ели, производили больше глюкозы и, соответственно, больше энергии для мозговой активности.

Эти данные подтверждают гипотезу о том, что кишечные микробы способствуют увеличению потребления пищи и выработке энергии у организмов с большим мозгом, таких как человек и беличья обезьяна. В отличие от них мыши с микробами от приматов с меньшим мозгом склонны запасать энергию в виде жира, а не использовать её для активной мозговой деятельности.

Так, микробы кишечника могут быть одним из ключевых факторов, объясняющих, как наш мозг смог эволюционировать до нынешних размеров и потреблять такое количество энергии. Это открытие подчёркивает важность микробиома для здоровья и функциональности организма, предлагая новые перспективы для исследований в области нейробиологии и теории эволюции.