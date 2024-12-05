Цена праздника: Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодний стол

При этом сумма покупок составит 7,5 тысячи рублей, если праздничный ужин организовывается только для себя. А на компанию от двух до четырёх человек россияне готовы выложить чуть больше 10 тысяч рублей. Если количество гостей доходит до десяти, то и сумма может возрасти до 17 тысяч рублей. Наконец, для большой новогодней вечеринки от 11 человек россияне могут потратить до 28 тысяч рублей.