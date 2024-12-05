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5 декабря, 14:02

Цена праздника: Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодний стол

RT: В среднем россияне планируют потратить на новогодний стол 12 тысяч рублей

В новогоднюю ночь более половины россиян собираются накрывать праздничный стол, свидетельствуют результаты исследования, которые публикует RT. Как оказалось, в среднем соотечественники планируют потратить на застолье 12 тысяч рублей.

При этом сумма покупок составит 7,5 тысячи рублей, если праздничный ужин организовывается только для себя. А на компанию от двух до четырёх человек россияне готовы выложить чуть больше 10 тысяч рублей. Если количество гостей доходит до десяти, то и сумма может возрасти до 17 тысяч рублей. Наконец, для большой новогодней вечеринки от 11 человек россияне могут потратить до 28 тысяч рублей.

«У москвичей средний чек выше — 14,6 тысячи рублей. На новогоднее застолье в Петербурге готовы выделить в среднем 10,8 тысячи рублей. В регионах планируют потратить около 11,6 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

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Ранее эксперты подсчитали, во сколько россиянам обойдётся новогодний стол. По их данным, продукты для праздничного застолья стали дороже на 13,5%, поэтому придётся выложить за ужин более девяти тысяч рублей.

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Freepik

Борис Эльфанд
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