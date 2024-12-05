Путин проанонсировал новый этап технологического развития России

Россия не намерена полностью переходить на самостоятельное производство всех товаров. Однако стране необходимо развивать собственные технологии и стремиться к их глобальной конкурентоспособности, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по национальным проектам.

«Приближающийся год станет решающим для начала нового этапа технологического развития в нашей стране», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что недавно правительство активно обсуждало вопросы, касающиеся обеспечения технологического лидерства России. По мнению Путина, важно понимать, что речь не идет о том, чтобы производить абсолютно все внутри страны — это, со слов президента, нецелесообразно и невозможно. Глава государства поставил задачу достигать глобальной конкурентоспособности наших технологических решений и выводить их на мировой рынок. На этой основе мы сможем укреплять свои позиции в различных сферах.