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5 декабря, 12:36

Путин проанонсировал новый этап технологического развития России

Россия не намерена полностью переходить на самостоятельное производство всех товаров. Однако стране необходимо развивать собственные технологии и стремиться к их глобальной конкурентоспособности, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по национальным проектам.

«Приближающийся год станет решающим для начала нового этапа технологического развития в нашей стране», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что недавно правительство активно обсуждало вопросы, касающиеся обеспечения технологического лидерства России. По мнению Путина, важно понимать, что речь не идет о том, чтобы производить абсолютно все внутри страны — это, со слов президента, нецелесообразно и невозможно. Глава государства поставил задачу достигать глобальной конкурентоспособности наших технологических решений и выводить их на мировой рынок. На этой основе мы сможем укреплять свои позиции в различных сферах.

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Ранее на этом же заседании Путин сообщил, что кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов. Они будут запущены со следующего года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет.

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Life.ru

Марина Фещенко
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