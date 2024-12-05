Вассерман объяснил, почему в Госдуме бесполезно использовать ИИ

Член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман выразил скептицизм по поводу применения искусственного интеллекта в законотворчестве. Он считает, что современные технологии представляют собой лишь имитаторы интеллекта, которые не способны заменить человеческую деятельность в этой области.

Вассерман в интервью газете «Взгляд» подчеркнул, что ни он, ни другие депутаты не используют существующие формы ИИ в своей работе. По его мнению, называть эти системы интеллектом неуместно, так как они не умеют обучаться самостоятельно. Он добавил, что даже если бы депутаты решили использовать такие технологии, это не решило бы задач Госдумы, поскольку предложения депутатов основаны на активном участии в жизни страны.

Одним из ключевых аспектов, выделяемых Вассерманом, является творческая природа законотворчества. Депутатам необходимо разрабатывать идеи и принимать решения, основываясь на комплексном понимании социального контекста. ИИ может быть эффективен лишь в задачах, которые легко поддаются автоматизации и не требуют креативности.

Вассерман также критиковал способность современных ИИ выделять достоверную информацию. Он отметил, что искусственный интеллект может искать сведения быстрее, чем обычные поисковые машины. Однако его уже не раз ловили на неспособности оценить найденные данные и отделить достоверное от фейка. «Когда мы наконец-то придумаем, как создать полноценный искусственный интеллект, он будет развиваться иначе, чем человеческий, и будет активно взаимодействовать с человеком, но не заменять его», — заключил Вассерман.

Депутат ставит под сомнение оптимистичные ожидания от использования ИИ в законодательных органах, указывая на необходимость творческого подхода и глубокого понимания социального контекста. По его мнению, это пока недоступно для современных технологий.