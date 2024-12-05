Песков назвал «рабочим процессом» критику Путиным Правительства РФ
Критика, высказанная сегодня президентом РФ Владимиром Путиным в адрес правительства, представляет собой часть рабочего процесса и не свидетельствует о недовольстве деятельностью кабинета министров в целом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
«Нет, это не так. Это просто рабочий процесс», — отметил он, отвечая на вопрос о том, указывает ли критика Путина на общее недовольство работой правительства.
Ранее Путин сообщил, что Правительство России должно оперативно решить все вопросы, чтобы запуск нацпроектов произошёл без каких-либо проблем. Озаботиться этим следует до наступления Нового года.
Life.ru