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5 декабря, 13:03

Песков назвал «рабочим процессом» критику Путиным Правительства РФ

Критика, высказанная сегодня президентом РФ Владимиром Путиным в адрес правительства, представляет собой часть рабочего процесса и не свидетельствует о недовольстве деятельностью кабинета министров в целом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Нет, это не так. Это просто рабочий процесс», — отметил он, отвечая на вопрос о том, указывает ли критика Путина на общее недовольство работой правительства.

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Ранее Путин сообщил, что Правительство России должно оперативно решить все вопросы, чтобы запуск нацпроектов произошёл без каких-либо проблем. Озаботиться этим следует до наступления Нового года.

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Life.ru

Марина Фещенко
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