Песков назвал «рабочим процессом» критику Путиным Правительства РФ

Критика, высказанная сегодня президентом РФ Владимиром Путиным в адрес правительства, представляет собой часть рабочего процесса и не свидетельствует о недовольстве деятельностью кабинета министров в целом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Нет, это не так. Это просто рабочий процесс», — отметил он, отвечая на вопрос о том, указывает ли критика Путина на общее недовольство работой правительства.