«Смекаешь?»: Джек Воробей может снова вернуться на экраны

Кинокорпорация Disney начала работу над продолжением популярной франшизы «Пираты Карибского моря». По информации издания Variety, сценаристы разрабатывают два сценария: один из них предполагает возвращение Джонни Деппа в роли капитана Джека Воробья, а другой — без его участия. Продюсер Джерри Брукхаймер активно работает над обеими версиями, оставляя открытым вопрос об участии актёра.

После выхода пятого фильма «Мертвецы не рассказывают сказки» в 2017 году Депп оказался в центре скандала из-за обвинений в домашнем насилии со стороны бывшей жены Эмбер Хёрд. Этот конфликт привёл к серьёзным репутационным потерям для актёра, и Disney временно отказалась от его услуг. Однако в 2022 году Депп выиграл судебный процесс против Хёрд, что открыло ему дорогу обратно в Голливуд. Сейчас он вновь получает предложения на участие в крупных проектах, включая новый фильм «Day Drinker» с Пенелопой Крус.

Несмотря на отсутствие официальных переговоров между Disney и Деппом, продюсер Джерри Брукхаймер ранее обсуждал с актёром возможность его возвращения. Если стороны достигнут соглашения, зрители могут увидеть Джека Воробья снова на экранах в 2025 году.

Фанаты франшизы неоднозначно отреагировали на слухи о возможном перезапуске с главным героем и создании спин-оффа с Марго Робби. Однако популярность Джека Воробья как харизматичного антигероя, который сочетает в себе противоречивые качества — благородство и подлость, честность и лживость — остаётся непревзойдённой. Его жажда свободы и уникальный стиль сделали его культовым персонажем, который вдохновляет зрителей по всему миру.

Будущее «Пиратов Карибского моря» зависит от того, смогут ли Disney и Депп прийти к соглашению. Независимо от исхода, история франшизы продолжит развиваться, а Джек Воробей останется одним из самых запоминающихся героев массовой культуры.