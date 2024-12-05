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5 декабря, 13:46

Саровский маньяк хотел забрать отрубленную голову сиделки как трофей, но забыл

SHOT: Убийца двух человек в Сарове хотел забрать отрубленную голову, но забыл

Саровский маньяк-убийца хотел забрать отрубленную голову сиделки как трофей, но забыл. Он возвращался за ней на место убийства, но по дороге его задержали полицейские. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, после зверского убийства парализованного инвалида и соцработницы Раисы Фёдоровны убийца отрезал женщине голову ножом, положил в пакет и хотел унести с собой. Но «замотался» и ушёл с пустыми руками. Нашёл ключи и запер квартиру. Дома маньяк вспомнил про голову. На этом и попался — его скрутили на середине пути.

29-летний задержанный жил неподалёку от квартиры жертв. Предварительно, он страдает психическим заболеванием. Мотивы своих действий он объяснять отказывается.

На видео попало задержание предполагаемого саровского маньяка, отрезавшего голову соцработнице
На видео попало задержание предполагаемого саровского маньяка, отрезавшего голову соцработнице

Напомним, накануне в квартире дома по проспекту Ленина жестоко зарезали парализованного 78-летнего инвалида и его 77-летнюю сиделку. Тело женщины было без головы.

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Никита Никонов
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