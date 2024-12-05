Саровский маньяк хотел забрать отрубленную голову сиделки как трофей, но забыл

Саровский маньяк-убийца хотел забрать отрубленную голову сиделки как трофей, но забыл. Он возвращался за ней на место убийства, но по дороге его задержали полицейские. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, после зверского убийства парализованного инвалида и соцработницы Раисы Фёдоровны убийца отрезал женщине голову ножом, положил в пакет и хотел унести с собой. Но «замотался» и ушёл с пустыми руками. Нашёл ключи и запер квартиру. Дома маньяк вспомнил про голову. На этом и попался — его скрутили на середине пути.

29-летний задержанный жил неподалёку от квартиры жертв. Предварительно, он страдает психическим заболеванием. Мотивы своих действий он объяснять отказывается.