Вигго Мортенсена могут вернуть к роли Арагорна в новом фильме «Охота на Голлума»

Создатели франшизы «Властелин колец» ведут активные переговоры с Вигго Мортенсеном о его возвращении к роли Арагорна в предстоящем фильме «Охота на Голлума». Этот проект, разрабатываемый Warner Bros. совместно с командой, включающей Питера Джексона, Фрэна Уолша и Филиппу Бойенс, обещает стать важной частью расширения вселенной Средиземья. Режиссёром и исполнителем роли Голлума выступит Энди Сёркис.

Филиппа Бойенс, сценаристка фильма, в интервью The Playlist подчеркнула, что роль Арагорна в новой картине будет ключевой. События разворачиваются параллельно с началом «Братства кольца»: Гэндальф поручает Арагорну найти Голлума, чтобы предотвратить передачу Саурону информации о Едином кольце. Бойенс отметила, что не представляет никого другого в этой роли, кроме Мортенсена, но окончательное решение остаётся за актёром.

«Мы с ним говорили, Энди и Питер тоже общались с ним. Но всё зависит от качества сценария, который он пока не видел», — пояснила Бойенс. Несмотря на то, что Мортенсен стал старше, чем в период съёмок оригинальной трилогии, создатели не планируют использовать технологии искусственного интеллекта для омоложения актёра, предпочитая цифровой грим.

Проект находится на ранней стадии разработки, и сценарий ещё не завершён. Однако участие оригинальных актёров остаётся важной частью видения создателей. Если Мортенсен откажется от роли, команда всё равно надеется на его участие в проекте, возможно, в другой роли или в качестве консультанта для передачи образа новому актёру.

«Охота на Голлума» будет сосредоточена на персонаже Голлума, раскрывая его прошлое, но также расширит роли известных героев. Фильм обещает обогатить мир Толкина и удивить поклонников новыми сюжетными поворотами. Премьера картины запланирована на 2026 год и станет первым проектом в серии новых фильмов по произведениям Толкина, анонсированных Warner Bros.