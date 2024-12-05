Происки инопланетян: Учёные назвали самую уникальную группу крови

Резус-фактор со знаком минус — это редкое явление, которое вызывает множество вопросов у учёных и врачей. Существует четыре основные группы крови — O (I), A (II), B (III) и AB (IV), отрицательное значение может быть свойственно любой из них.

Как сообщает информационное агентство «Кулик», наиболее редкой комбинацией считается группа AB с отрицательным резусом, которую имеет лишь 10–15% населения. В этом случае в составе крови отсутствуют определённые белки. Этот феномен, по мнению учёных, появился около 35 тысяч лет назад и чаще всего встречается среди европейцев.

Интересно, что у людей с резус-отрицательной кровью часто отмечаются высокие показатели IQ и повышенная чувствительность к теплу. Однако это может стать проблемой для здоровья при обращении в медицинское учреждение, особенно для женщин во время беременности. Если у матери резус-отрицательная кровь, а у плода — положительная, это может привести к конфликту, когда иммунная система атакует плод. Для предотвращения таких осложнений требуется специальное лечение.

Происхождение резус-отрицательной крови до сих пор остаётся загадкой. Существуют различные теории от генетических мутаций до вмешательства инопланетян или мифических существ, например нефилим. Хотя эти гипотезы звучат интригующе, большинство учёных склоняются к рациональным объяснениям. Однако окончательные выводы о причинах появления этой особенности пока не сделаны.

Вопросы о резус-отрицательной крови остаются открытыми, а исследования в этой области продолжаются. Возможно, в будущем наука сможет дать более точные ответы на эту загадку, пролив свет на одну из самых интересных тайн человеческой крови.