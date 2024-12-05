Путин обратился к Мантурову: Где деньги? Где заводы?

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Денису Мантурову пристально наблюдать за строительством и запуском предприятий для переработки мусора. Разговор произошёл в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали по переработке, где заводы? «Ростех» должен был их строить? <...> Деньги получили или нет? Где деньги?», — спросил глава государства.

Вице-премьер пояснил, что два предприятия будут запущены уже в первом квартале 2025 года. Мантуров пригласил лидера РФ на открытие, на это Путин возразил, что «ленточки резать» любят все. Глава государства добавил, что при возникновении накладок нужно выстраивать план догоночного графика работ. В завершение президент заявил, что все процессы следует держать на личном контроле.