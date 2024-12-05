«Орешник» (ракета)
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Регион
5 декабря, 14:18

Путин восхитился способностью бойцов создавать новые БПЛА прямо в зоне СВО

Российские бойцы способны создавать новые БПЛА прямо в зоне СВО и сразу применять их в боевых условиях, это вызывает восхищение и удивление, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, эти способности говорят, что в России создана хорошая среда, которая может генерировать мужественных, героических и хорошо подготовленных специалистов.

«Но если мы будем снижать показатели этой среды и будем соглашаться с тем, что в меньшем количестве [регионов] будут создаваться соответствующие условия, если мы будем готовить меньше специалистов, то и в гражданской сфере, и в сфере обеспечения безопасности государства мы не будем решать те задачи, которые сегодня с помощью беспилотников решаются», — заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные начали применять уникальные наземные беспилотники на Запорожском направлении. Разработкой этих устройств занимались военнослужащие из Амурской области. Каждый беспилотник проходит индивидуальную подготовку: его окрашивают и маскируют под конкретный ландшафт

«Шахтёр» с СВО рассказал о создании буферной зоны в Запорожье с помощью БПЛА
«Шахтёр» с СВО рассказал о создании буферной зоны в Запорожье с помощью БПЛА
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Life.ru

Полина Никифорова
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