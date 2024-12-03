«Шахтёр» с СВО рассказал о создании буферной зоны в Запорожье с помощью БПЛА
Российские войска при помощи беспилотников создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области, что значительно ограничило передвижение ВСУ в этом районе. Об этом сообщают наши коллеги РИА «Новости», ссылаясь на разведчика-пулемётчика специальной бригады ЮВО с позывным «Шахтёр».
По его словам, благодаря беспилотникам самолётного типа удалось установить буферную зону на расстоянии 30 километров от линии соприкосновения с противником. Это позволяет эффективно срывать ротации, и противник больше не может использовать тяжелую технику для пересечения этой границы, так как она подвергается уничтожению.
Военный также отметил, что ВСУ вынуждены прибегать к легковым автомобилям для логистических операций, поскольку попытки передвижения на грузовиках заканчиваются их уничтожением.
Напомним, 1 декабря российская армия, в частности, подразделения группировки войск «Центр», взяли под контроль Петровку в ДНР. Войска планируют продвигаться в сторону населённого пункта Шевченко, так как там находится важный транспортный узел.
Midjourney / Life.ru