Netflix завершил съёмки второго сезона сериала «Уэнсдей» с Дженной Ортегой

Netflix официально завершил съёмки второго сезона популярного сериала «Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли. Об этом сообщает ScreenRant. В честь этого события Netflix поделились новой фотографией Дженны в образе Уэнсдей Аддамс.

На снимке героиня выглядит уверенной и бесстрашной, скрестив руки на груди. Она стоит в загадочной, зловещей локации. По обе стороны от неё расположены статуи в капюшонах, держащие фонари, а за спиной возвышается внушительная арка. Новое изображение, представленное Netflix, не только подчёркивает атмосферу сериала, но и намекает на интригующие сюжетные линии, которые ожидают зрителей.

Первый сезон, выпущенный в ноябре 2022 года, завоевал огромную популярность, обогнав такие хиты, как «Очень странные дела» и «Бриджертоны». В январе 2023 года Netflix подтвердил продление сериала, и с тех пор второй сезон остаётся одним из самых ожидаемых проектов.

В новом сезоне Уэнсдей продолжает своё обучение в Академии «Невермор», где появляется новый директор Барри Дорт, сыгранный Стивом Бушеми. Особое внимание будет уделено отношениям Уэнсдей с матерью, Мартишей Аддамс, и появлению новых злодеев. К актёрскому составу присоединились Хантер Духан, Эмма Майерс, Джой Сандей, Луис Гусман и Кэтрин Зета-Джонс, однако Перси Хайнс Уайт, исполнивший роль Ксавье Торпа, в новом сезоне не появится.

Сериал, созданный Тимом Бёртоном, обещает сохранить мистическую атмосферу и динамичные сюжетные линии, которые сделали первый сезон таким успешным. Ожидается, что второй сезон выйдет во второй половине 2025 года, возможно, к Хэллоуину, что добавит дополнительного шарма шоу. Учитывая успех первого сезона и ожидания от второго, «Уэнсдей» продолжит оставаться ключевым проектом Netflix, привлекая внимание зрителей по всему миру.