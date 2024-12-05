«Работал до последнего»: Коллега рассказал о последних днях жизни звёздного диетолога Ковалькова
NEWS.ru: С диетологом Ковальковым простятся 6 декабря в Горках Ленинских
Алексей Ковальков. Обложка © Telegram / drkovalkov
Популярный российский диетолог, телеведущий, доктор медицинских наук Алексей Ковальков будет похоронен в пятницу, 6 декабря. Траурную дату сообщил управляющий его клиникой Максим Славин. Он также отметил, что церемония прощания пройдёт в храме Первосвятителей Московских в посёлке Горки Ленинские с 11:00.
«Четыре года [Ковольков] боролся с болезнью, было немереное количество химиотерапии, чуть ли не 20 курсов. Он работал до последнего, глобально ему стало хуже недели полторы назад, говорил, что стал быстрее уставать», — поделился Славин в беседе с NEWS.ru.
Он добавил, что Ковальков не собирался сдаваться. Что касается его клиники, то её может возглавить сын диетолога, который тоже является врачом. Однако никакой точной информацией на этот счёт Славин пока не располагает.
Как ранее сообщал Life.ru, звёздный диетолог Алексей Ковальков скончался на 63-м году жизни. Он стал известен на всю страну, когда ему удалось похудеть на 80 килограммов. Среди его клиентов были Любовь Успенская, Алёна Апина, Ирина Пегова и другие знаменитости.