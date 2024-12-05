«Работал до последнего»: Коллега рассказал о последних днях жизни звёздного диетолога Ковалькова

Популярный российский диетолог, телеведущий, доктор медицинских наук Алексей Ковальков будет похоронен в пятницу, 6 декабря. Траурную дату сообщил управляющий его клиникой Максим Славин. Он также отметил, что церемония прощания пройдёт в храме Первосвятителей Московских в посёлке Горки Ленинские с 11:00.

«Четыре года [Ковольков] боролся с болезнью, было немереное количество химиотерапии, чуть ли не 20 курсов. Он работал до последнего, глобально ему стало хуже недели полторы назад, говорил, что стал быстрее уставать», — поделился Славин в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что Ковальков не собирался сдаваться. Что касается его клиники, то её может возглавить сын диетолога, который тоже является врачом. Однако никакой точной информацией на этот счёт Славин пока не располагает.