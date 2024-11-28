«Никогда не делился слезами»: Коллеги Владимира Лёвкина рассказали, как он боролся с раком

Впервые Владимир Лёвкин столкнулся с онкологий в 2003 году, когда у него диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. По данным Пятого канала, музыканту пришлось перенести две пересадки костного мозга и несколько курсов химиотерапии. Он даже не надеялся на чудо, но смог встать на наги.

«Он никогда не делился этими слезами, которые у него были. Он, как истинный боец, сражался с заболеванием», — рассказала певица Виктория Пьер-Мари.

Однако смертельный недуг, который столько лет находился в стадии ремиссии, вернулся. 15 ноября состояние звезды ухудшилось, его пришлось госпитализировать. Певица Ева Вайс подчеркнула, что все надеялись на лучшее. Коллеги были уверены, что Лёвкин сможет в очередной раз побороть рак.

Музыкант Кай Метов тоже признался, что рассчитывал на благоприятный исход, держал руку на пульсе. По его словам, прогнозы были оптимистичными, однако на сей раз чуда не произошло.