Пауэрбанк пассажира взорвался на рейсе Sichuan Airlines по пути в Китай

Во время рейса китайских авиалиний Sichuan Airlines из Чэнду в Сямынь произошёл инцидент: на борту самолёта взорвался пауэрбанк одного из пассажиров. Видео с места событий, опубликованное порталом needtoknow.co.uk, показывает панику среди пассажиров и густые клубы дыма, заполнившие салон. В результате экипаж был вынужден изменить маршрут и совершить незапланированную посадку в Гуйлине.

Согласно информации издания, экипаж и служба безопасности оперативно справились с ситуацией, что позволило избежать пострадавших. После благополучной посадки в Гуйлине пассажиров отправили в Сямынь резервным бортом.

Причиной взрыва, предположительно, стало изменение давления в салоне, что могло повлиять на литиевую батарею устройства. В таких условиях использование пауэрбанка может привести к его нагреву и самовозгоранию. После инцидента Sichuan Airlines выпустила заявление на платформе Weibo, подчеркнув, что благодаря быстрой реакции экипажа безопасность пассажиров и оборудования не была нарушена. Также авиакомпания напомнила о важности соблюдения мер безопасности при использовании электроники на борту.

Эксперты напоминают, что пауэрбанки относятся к опасным грузам и могут загореться из-за заводского брака или удара о твёрдую поверхность. Поэтому рекомендуется использовать только исправные устройства от надёжных производителей и не заряжать гаджеты во время взлёта и посадки. Также стоит тщательно проверять устройства перед полётом и оставлять повреждённые пауэрбанки дома.