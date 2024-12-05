«Гормон удовольствия»: Психолог раскрыла, как волонтёрство улучшает собственное здоровье

Волонтёрство не только способствует помощи нуждающимся и улучшению общества, но и оказывает положительное влияние на наше собственное психическое здоровье. В беседе с Life.ru онкопсихолог, президент благотворительного фонда помощи онкобольным «Фокус на онко» Ирина Мансурова поделилась, что люди, которые стремятся осчастливить других, испытывают больше счастья, чем те, кто действует исходя из личных интересов.

«Это происходит благодаря выработке дофамина, гормона удовольствия. Только мысль о предстоящей щедрости также повышает уровень дофамина в крови, а вместе с ним уровень счастья», — сообщила эксперт.

Кроме того, для волонтёров характерен более низкий уровень выраженности тревожных, депрессивных синдромов, улучшение самочувствия за счёт концентрации на тяжёлых ситуациях других людей, а не собственных тревожных мыслях. А ещё подобная деятельность даёт энергию и огромное количество новых интересных знакомств с такими же щедрыми душой людьми.

Самое приятное в нашей работе — это возможность видеть много счастливых глаз. Гормон окситоцин, который вырабатывается при эмоциональном контакте между людьми, способствует повышению настроения, но и разжижению крови, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ирина Мансурова Онкопсихолог, президент БФ помощи онкобольным «Фокус на онко»

Онкопсихолог добавила, что волонтёрство учит лучше справляться с трудностями и в повседневной жизни — постоянный поиск решений закаляет характер и учит не терять самообладание в стрессовых ситуациях. А ещё эта деятельность помогает развить эмпатию и социальную ответственность, что необходимо делать с самого детства. В команде неравнодушных людей раскрываются многие способности и таланты добровольцев.

«Взаимодействие с людьми, которые тяжело больны либо попали в сложную жизненную ситуацию, расширяет наше эмоциональное понимание и способствует развитию чувства сопереживания, помогает нам лучше понять их потребности и проблемы. Это более глубокое понимание социальных проблем также побуждает нас к активной роли в их решении и улучшении общества», — уверена Мансурова.

Практикующий суггестивный психолог и гипнопрактик Андрей Грязнов в свою очередь уточнил, какие факторы могут побудить человека к добровольной помощи. По мнению эксперта, значительную роль играет синдром спасателя. При таком внутреннем состоянии человек хочет быть нужным и значимым, а иногда — быть выше тех, кому помогает. Грязнов уверен, что в роли спасателя всегда есть повышенное эго.

«Второй фактор — это сильное чувство вины. Как правило, когда человек совершает плохие действия или же его жизнь была не очень честной, в какой-то момент происходит накопительный эффект. Когда чувство вины перед другими становится невыносимым, у таких людей появляется желание служить другим и не получать ничего взамен», — поделился психолог.

По словам эксперта, отсутсвие смысла жизни также может подтолкнуть человека к волонтёрству. Как правило, это состояние сопровождается сильным депрессивным синдромом, и одним из выходов становится помощь другим.