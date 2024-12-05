Врач-паразитолог рассказала, как не нарваться на гельминтов при покупке рыбы в магазине

Перед покупкой рыбы важно соблюдать четыре правила, которые позволят не отравиться желанным блюдом. О том, как избежать употребления рыбы с паразитами, рассказала в интервью Life.ru врач-морфолог-паразитолог Елена Чернышёва. Она заявила, что рыба часто привлекает к себе насекомых, которые откладывают в ней личинки. Перед покупкой продукта необходимо уделить внимание его внешнему виду.

«Во-первых, чтобы не нарваться на паразитов, нужно, чтобы рыба была свежая и внешне выглядела привлекательной и аппетитной. И нужно представлять, какую ты покупаешь рыбу. Покупаешь ли ты её сырую, замороженную, или вяленую. От рыбы можно заразиться не только паразитарным заболеванием, но и бактериальной инфекцией. Поэтому нужно совершенно чётко знать, что рыбу нужно либо хорошо промороженную, либо проваренную», — отметила врач.

Второе правило врача касается вяленой рыбы. Её лучше вообще не покупать, так как она совсем не подвергается термической обработке. Такая рыба могла быть заражена с самого начала, кроме того, в любой момент на неё могли садиться насекомые. Вяленое лакомство может стать причиной бактериального заболевания, так как ткань рыбы впитывает в себя большое количество бактерий.

Третье правило при покупке рыбы — условия её хранения. Продукт должен подвергаться сильному воздействию отрицательных температур, менее 18 градусов. При таком холоде погибают все паразиты и рыба становится безопасной при употреблении в пищу. Не помешает также поинтересоваться у продавца, где была выловлена рыба.

«И самая большая вероятность заразиться — это нарезкой. Нарезку нужно, если хотите её подать на стол, промораживать. Рыба очень часто заражена, так же как у нас среди людей, мы в едином воздушном пространстве. Кто-то чихает, кашляет, другой заболевает, потому что не может оградиться от перенесённой инфекции. Также в воде, водная стихия способствует развитию [инфекций]» — раскрыла четвёртое правило врач.

Если после съеденной рыбы человеку стало плохо, стоит незамедлительно обратиться к врачу и начать лечение. Опасны могут быть как паразиты, так и бактериальные инфекции.