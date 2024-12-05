Убийство главы UnitedHealthcare: загадочные надписи на гильзах и поиски киллера

В Нью-Йорке произошло резонансное убийство главы крупнейшей медицинской страховой компании США UnitedHealthcare, Брайана Томпсона. Инцидент случился утром 4 декабря возле отеля Hilton на Манхэттене, где Томпсон планировал выступить на ежегодной конференции инвесторов. Об этом сообщают ABC News.

По данным полиции, убийца поджидал жертву у входа в отель. Когда бизнесмен приблизился к зданию, преступник в маске подошёл сзади и несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся на электровелосипеде. На месте преступления были найдены гильзы с выгравированными словами «отрицать», «защищать» и «свергать», что следователи считают возможным посланием от стрелка.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш назвала это нападение «дерзким и целенаправленным». Следователи предполагают, что убийство было заказным, и к расследованию подключилось ФБР. На месте преступления также были обнаружены фантик от конфеты и бутылка воды, которые могут принадлежать подозреваемому. Полиция надеется извлечь отпечатки пальцев или ДНК с этих предметов.

Вдова Томпсона, Полетт, сообщила, что её муж получал угрозы, однако не стал менять свои планы. Она потрясена случившимся и подчеркнула, что Брайан был любящим отцом и талантливым человеком. Полиция Нью-Йорка активно ищет стрелка и предлагает награду в 10 тысяч долларов за информацию, способную помочь в его поимке. На основании записей с камер видеонаблюдения, подозреваемый — светлокожий мужчина в кремовой куртке и чёрной маске.

UnitedHealthcare выразила соболезнования семье Томпсона и заявила о тесном сотрудничестве с полицией для выяснения всех обстоятельств трагедии.

По информации от компании, Брайан Томпсон начал свою карьеру в UnitedHealth Group в 2004 году. В апреле 2021 года он стал главным исполнительным директором UnitedHealthcare. Ранее он занимал позицию исполнительного директора государственных программ, включая Medicare и пенсионные программы, а также общественные и государственные программы штата.