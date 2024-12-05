Ямальские хирурги провели уникальную операцию на щитовидной железе

В Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе врачи впервые успешно провели гемитиреоидэктомию — операцию по удалению доли щитовидной железы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Операцию провели на 50-летней женщине с объёмным новообразованием, это заняло всего 30 минут. Особенность процедуры заключается в минимальном травмировании тканей благодаря использованию эндоскопического метода. Хирурги делают небольшой разрез в нижней части шеи, это позволяет значительно сократить период восстановления больного до 3–7 дней. Это важное достижение в медицинской практике региона, так как оно позволит пациентам быстрее возвращаться к обычной жизни.

Щитовидная железа — это небольшой орган у основания шеи, который регулирует функцию ряда систем организма через гормоны Т3 и Т4. Нарушения в её работе могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, например, нарушению обмена веществ и работы сердечной мышцы. Гемитиреоидэктомия проводится при наличии доброкачественных узлов, кист, одностороннего зоба, а также узлов с неопределённой биопсией или мутацией низкого риска.

Специалисты Нового Уренгоя, включая онколога Руслана Чупина и хирурга Камиля Магомеджанова, намерены внедрить эту методику в регулярную практику. Современные интегрированные операционные залы полностью оснащены для подобных вмешательств — это открывает новые возможности для лечения заболеваний щитовидной железы в регионе. Достижение является важным шагом в развитии медицинских технологий на Ямале и позволяет надеяться на дальнейшее улучшение врачебной помощи.