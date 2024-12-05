Саратовцы обеспокоены пропажей буквы «А» в названии города в местном аэропорту
Букву забрали на ремонт. Обложка © Wikipedia / Sealle
В аэропорту Гагарин города Саратов временно исчезла первая буква «А» из названия города на вывеске. Это происшествие вызвало активное обсуждение среди местных жителей и пользователей социальных сетей.
Вывеска аэропорта в Саратове. Фото © Telegram / Саратов. Жесть 18+
Жители Саратова в местных телеграм-каналах выразили в комментариях смешанные чувства: от смущения до грусти. Некоторые пользователи даже пошутили, что «даже буква „А“ улетела в отпуск, а ты нет», находя в этом символизм. Тем не менее большинство горожан надеются на скорое возвращение буквы на своё место.
Представитель аэропорта объяснил изданию «Подъём», что буква была снята для ремонта из-за технической неисправности. На время ремонта объёмной конструкции на место установили временную плоскоформатную замену. «Она не отвалилась, мы сами её сняли специально, идёт ремонт», — сказал представитель аэропорта. Впоследствии планируется установить постоянную вывеску с объёмными буквами.
Cитуация с пропавшей буквой в названии города носит временный характер и вызвана необходимостью проведения технического обслуживания. Жители и гости города могут быть уверены, что вскоре вывеска вновь станет полной и привычной.
Саратов, расположенный на юго-востоке европейской части России, является административным центром Саратовской области и крупным культурным, экономическим и образовательным центром Поволжья. Город занимает 17 место по численности населения в России и является центром Саратовской агломерации, население которой превышает 1,3 миллиона человек.
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