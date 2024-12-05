Имя Мухаммед стало самым популярным для мальчика в Великобритании

Имя Мухаммед стало самым распространённым среди мальчиков в Англии и Уэльсе. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на последние данные из Управления национальной статистики Великобритании.

В 2023 году более 4600 новорождённых мальчиков были названы Мухаммедами, что на 500 больше по сравнению с 2022 годом. Это событие стало знаковым, так как имя исламского происхождения впервые возглавило рейтинг.

Интересно, что имя Ной, которое ещё недавно занимало лидерские позиции, за последний год стало менее распространённым. Число новорождённых с таким именем уменьшилось с 4586 до 4382. Несмотря на это, Ной все ещё сохраняет высокие позиции в рейтинге, но уже уступает первенство Мухаммеду.

Третье место по-прежнему занимает имя Оливер. Однако и его популярность также снизилась, что является одной из характерных тенденций в изменении предпочтений родителей. Что касается женских имен, то на первом месте остаётся имя Оливия, которое занимает лидирующие позиции уже восьмой год подряд. Следом идут Амелия и Айла, которые также не теряют своей популярности среди новорождённых девочек. Эти имена стабильно присутствуют в рейтингах последние несколько лет.

Наблюдается ещё одна интересная тенденция: всё больше родителей стали выбирать имена Марго и Килиан для своих детей. Эта волна популярности, по мнению экспертов, связана с феноменом «Барбенгеймера», который возник после выхода фильмов о Барби и Оппенгеймере.

В итоге популярность начали набирать имена, ассоциирующиеся с известными актёрами: Марго Робби, сыгравшей Барби, и Килианом Мерфи, исполнившим роль Роберта Оппенгеймера в драме о создании атомной бомбы. Учитывая, как сильно эти кинокартины и их персонажи повлияли на массовую культуру, многие родители вдохновились этими образами.