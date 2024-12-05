Коллега Малышевой предупредил, что полоскание горла содой может поднять давление

Ведущие программы «Жить здорово!» предупредили о возможных рисках использования содового раствора для полоскания горла. По словам Елены Малышевой и Германа Гандельмана, популярный метод может привести к повышению артериального давления. Про негативное влияние народного средства они рассказали в эфире «Первого канала».

Врачи отметили, что сода содержит натрий. «Натрий может впитаться в кровь и вызвать увеличение давления», — подчеркнул кардиолог Герман Гандельман.

Несмотря на распространённость этого метода, его эффективность не подтверждена научными исследованиями. Ведущие программы рекомендовали отказаться от содового раствора в пользу аптечных препаратов. Они способны не только облегчить боль, но и уменьшить воспаление.

Кроме того, в программе обсудили и другие популярные вопросы о лечении горла. Например, нужно ли удалять миндалины и стоит ли принимать антибиотики при первых симптомах болезни. Доктора упомянули про ещё один немедикаментозный способ лечения. Ведущие «Жить здорово!» объяснили, что справиться с болью может помочь холодная еда. Во время болезни не запрещается есть мороженое и даже рассасывать кусочки льда.

Кстати, существуют и другие способы борьбы с болью в горле без лекарств. Среди них тёплое или прохладное питьё. Также для облегчения состояния больного можно использовать простые леденцы, аптечные покупать не обязательно. При этом стоит помнить, что все эти простые методы можно применять, если горло болит не сильно. При ухудшении состояния следует обратиться к врачу.