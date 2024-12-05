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5 декабря, 14:52

Россиянам объяснили, чем опасны профилактические капельницы с железом

Капельницы с железом могут вызвать анафилактический шок. Обложка © freepik.com / rawpixel.com

Капельницы с железом могут вызвать анафилактический шок. Обложка © freepik.com / rawpixel.com

Железодефицитная анемия — распространённое заболевание, которое может существенно снизить качество жизни. Недостаток железа в организме часто сопровождается усталостью, слабостью, плохой переносимостью физических нагрузок и снижением работоспособности. В таких случаях многие люди прибегают к назначению специальных препаратов, и зачастую в виде капельниц. Является ли это обязательной мерой в лечении ЖДА, в интервью «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог и диетолог Марина Иванова.

Железо — важнейший элемент для нормального функционирования организма. Он играет ключевую роль в кроветворении и обмене веществ. Его дефицит может привести к анемии, что напрямую влияет на уровень кислорода в тканях и на общее самочувствие человека. Особенно часто дефицит железа встречается у женщин из-за менструации.

Железодефицит можно разделить на два типа: латентный и явный. Чтобы точно определить его наличие, необходимо сдать анализы крови и определить уровень ферритина. Так называют белковый комплекс, который служит хранилищем железа в клетках организма. Пониженный уровень ферритина является основным индикатором железодефицита.

Наука до сих пор не пришла к единому мнению о том, какой уровень ферритина можно считать нормальным. Обычно ориентируются на пороговое значение в 40 нг/мл, и если оно ниже, то диагностируют железодефицит. Однако в некоторых исследованиях выдвигается предложение, что женщинам, испытывающим усталость при 50 нг/мл, также следует назначать курс специальных препаратов.

«В большинстве случаев при железодефиците специалисты начинают лечение с пероральных препаратов железа. Капельницы с железом — это крайняя мера, которая используется только в случае непереносимости таблеток или их неэффективности», — пояснила Марина Иванова. Несмотря на то, что внутривенное введение железа может быть полезным в случае острого дефицита, оно сопряжено с рядом рисков. Одним из них является возможность развития анафилактического шока, которая возникает как аллергическая реакция на препарат.

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Валентина Раппопорт
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