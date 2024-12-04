Врач объяснила, как нужно пить воду по утрам, чтобы добиться максимальной пользы

Стакан тёплой воды, выпитый утром натощак, помогает организму проснуться, настроиться на питьевой режим дня и подготовиться к приёму твёрдой пищи. Кроме того, он ускоряет обмен веществ на 20%. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

Она отметила в беседе с NEWS.ru, что пить следует маленькими глотками только чистую или отфильтрованную воду. Эксперт рекомендовала не заменять стакан тёплой воды чаем, кофе или соками. Процедуру следует выполнять за 45 минут до завтрака. Привычка будет полезны для кровеносной и лимфатической систем, а также иммунитета.

«Чтобы вкус воды был освежающим, некоторые добавляют сок лимона. Этот цитрус ощелачивает организм, лечебные свойства такого питья увеличиваются. Однако вода с лимоном имеет противопоказания: повышенная кислотность и гастрит. В этом случае пейте обычную H2O, можно добавлять ложку мёда», — подчеркнула врач.