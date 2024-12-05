Хуснуллин призвал увеличить лимит по семейной ипотеке
Лимит, установленный в рамках государственной программы «Семейная ипотека», следует увеличить. С таким предложением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Лимит надо увеличивать. Если будет финансовая возможность увеличить, все эти вопросы снимутся», — передаёт ТАСС его слова.
Ранее в правительство была направлена инициатива об увеличении максимальной суммы кредита по программе «Семейная ипотека». Депутаты Госдумы выступили с предложением пересмотреть действующие ограничения, аргументируя это ростом цен на недвижимость и необходимостью улучшения условий для граждан.
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Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Елена Игнатьева