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5 декабря, 15:22

Хуснуллин призвал увеличить лимит по семейной ипотеке

Лимит, установленный в рамках государственной программы «Семейная ипотека», следует увеличить. С таким предложением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Лимит надо увеличивать. Если будет финансовая возможность увеличить, все эти вопросы снимутся», — передаёт ТАСС его слова.

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Ранее в правительство была направлена инициатива об увеличении максимальной суммы кредита по программе «Семейная ипотека». Депутаты Госдумы выступили с предложением пересмотреть действующие ограничения, аргументируя это ростом цен на недвижимость и необходимостью улучшения условий для граждан.

Обложка ©

Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Елена Игнатьева

Мария Любицкая
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