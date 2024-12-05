Хуснуллин призвал увеличить лимит по семейной ипотеке

«Лимит надо увеличивать. Если будет финансовая возможность увеличить, все эти вопросы снимутся», — передаёт ТАСС его слова.

Ранее в правительство была направлена инициатива об увеличении максимальной суммы кредита по программе «Семейная ипотека». Депутаты Госдумы выступили с предложением пересмотреть действующие ограничения, аргументируя это ростом цен на недвижимость и необходимостью улучшения условий для граждан.