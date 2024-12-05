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5 декабря, 15:09

Защищает сердце: Врач назвала овощ, снижающий риск инфаркта

В зимний период необходимо увеличить количество корнеплодов в рационе. Обложка © freepik.com / KamranAydinov

В зимний период необходимо увеличить количество корнеплодов в рационе. Обложка © freepik.com / KamranAydinov

Регулярное употребление моркови может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт. Об этом рассказала врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская в беседе с РИА «Новости».

Морковь богата калием, который помогает расширять сосуды, улучшать кровообращение и снижать уровень холестерина. Регулярное добавление этого яркого корнеплода в рацион может снизить вероятность развития атеросклероза и других сердечных заболеваний. Кроме того, содержащийся в моркови кумарин способствует контролю артериального давления, обеспечивая дополнительную защиту сердца.

Ещё одно важное свойство моркови — её положительное влияние на пищеварение. Высокое содержание клетчатки и грубых волокон помогает поддерживать нормальную работу желудочно-кишечного тракта, предотвращая запоры и защищая органы пищеварения от серьёзных заболеваний.

Как уточняет врач, варёная морковь легче усваивается, так как теряет грубые волокна. Это особенно полезно для пожилых людей и тех, кто испытывает проблемы с пищеварением. Малиновская рекомендует включать именно варёную морковь в рацион для улучшения усвоения полезных веществ и поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Кроме этого, корнеплод богат витамином А, который превращается из бета-каротина. Этот витамин особенно важен для здоровья глаз. Однако, как уточняет Малиновская, научно доказанной связи между регулярным употреблением моркови и улучшением зрения пока нет.

Также морковь ценится за низкую калорийность при высоком содержании витаминов и минералов. Благодаря этим качествам она подходит для людей, следящих за своим весом, помогая восполнить дефицит питательных веществ без риска переедания.

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Юрий Бузина
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